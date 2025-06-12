«Баффало» рассматривает обмен Байрэма – он может стать ограниченно свободным агентом. К защитнику большой интерес среди клубов НХЛ

«Баффало» может обменять Боуэна Байрэма.

Действующее соглашение 23-летнего защитника с зарплатой 3,85 миллиона долларов в год рассчитан до завершения этого сезона.

После этого хоккеист может стать ограниченно свободным агентом.

По информации Кевина Уикса, канадец вызывает большой интерес на рынке со стороны нескольких клубов.

В этом сезоне Боуэн Байрэм набрал 38 (7+31) баллов при полезности «плюс 11» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ . Среднее игровое время – 22:42.