«Баффало» рассматривает обмен Байрэма – он может стать ограниченно свободным агентом. К защитнику большой интерес среди клубов НХЛ
«Баффало» может обменять Боуэна Байрэма.
Действующее соглашение 23-летнего защитника с зарплатой 3,85 миллиона долларов в год рассчитан до завершения этого сезона.
После этого хоккеист может стать ограниченно свободным агентом.
По информации Кевина Уикса, канадец вызывает большой интерес на рынке со стороны нескольких клубов.
В этом сезоне Боуэн Байрэм набрал 38 (7+31) баллов при полезности «плюс 11» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 22:42.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Кевина Уикса
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