«Даллас» обменял Марчмента в «Сиэтл» на выбор в 3-м раунде драфта-2026 и пик 4-го раунда в 2025-м
«Даллас» обменял Мэйсона Марчмента в «Сиэтл».
Команда из Техаса получила два драфт-пика: в третьем раунде в 2026 году и в четвертом – в 2025-м.
В минувшем сезоне Марчмент провел 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 47 (22+25) очков при полезности «плюс 15». В плей-офф у форварда 5 (1+4) очков за 18 игр при полезности «минус 5».
Действующее соглашение 30-летнего хоккеиста рассчитано до конца июня 2026 года, средняя годовая зарплата (кэпхит) – 4,5 млн долларов.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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