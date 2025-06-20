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«Даллас» обменял Марчмента в «Сиэтл» на выбор в 3-м раунде драфта-2026 и пик 4-го раунда в 2025-м

«Даллас» обменял Мэйсона Марчмента в «Сиэтл».

Команда из Техаса получила два драфт-пика: в третьем раунде в 2026 году и в четвертом – в 2025-м.

В минувшем сезоне Марчмент провел 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 47 (22+25) очков при полезности «плюс 15». В плей-офф у форварда 5 (1+4) очков за 18 игр при полезности «минус 5».

Действующее соглашение 30-летнего хоккеиста рассчитано до конца июня 2026 года, средняя годовая зарплата (кэпхит) – 4,5 млн долларов.

Дюшен продлил контракт с «Далласом» на 4 года. Кэпхит – 4,5 млн долларов

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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