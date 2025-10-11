  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Никитин о ЦСКА: «Про Кубок Гагарина многие ребята нарассказывали, хотя никогда за него не играли. Чтобы говорить о нем, нужно его выиграть для начала»
0

Никитин о ЦСКА: «Про Кубок Гагарина многие ребята нарассказывали, хотя никогда за него не играли. Чтобы говорить о нем, нужно его выиграть для начала»

Игорь Никитин оценил разговоры в ЦСКА про борьбу за Кубок Гагарина.

После 13 матчей армейцы занимают в Западной конференции КХЛ 8-е место.

— Нуждается ли ЦСКА в усилении, чтобы бороться за Кубок Гагарина? Или вас все устраивает?

— Про Кубок Гагарина многие ребята нарассказывали, хотя никогда за него не играли. Мы про Кубок вообще ничего не говорим. Чтобы говорить о нем, нужно его выиграть для начала. 

У нас нет цели усиливаться непонятно кем. Да, можно не выпускать молодых парней в каких‑то ситуациях, но тогда я точно не узнаю, что это за игроки. У нас нет задачи на данный момент усилиться, есть задача понять, кто у нас есть, — сказал тренер ЦСКА.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoИгорь Никитин
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Игорь Никитин: «Соркин уже тренируется в общей группе, вернется в одном из ближайших матчей. Как только он будет чувствовать, что может играть, выйдет»
вчера, 21:37
Никитин о 3:4 от «Динамо»: «Резко начали, нам это не на пользу идет. Ошибок прилично наделали, мы их повторяем, к сожалению. Наверное, так легче учиться»
11вчера, 19:44
КХЛ. ЦСКА уступил «Динамо» Москва, «Салават» проиграл «Спартаку», «Металлург» победил «Торпедо», «Автомобилист» обыграл «Авангард»
367вчера, 19:08
Главные новости
Премьер-министр Татарстана с Зариповым вручили экипировку юным хоккеистам. Песошин сообщил, что в спортивную отрасль региона инвестировали более 20 млрд рублей за 5 лет
3вчера, 21:58Фото
Кузнецов о дебюте за «Металлург»: «Старался контролировать эмоции, но не всегда получалось. Дальше будет только лучше, система игры понятна, ребята помогли»
вчера, 21:48
Ротенберг посетил музей «Динамо»: «Здесь можно почувствовать преемственность поколений и понять, какие ценности помогали динамовцам достигать побед. Экспозиция впечатляет»
3вчера, 20:54
Кудашов о победе «Динамо»: «Отыграться с 0:3 против ЦСКА – дорогого стоит. Интрига, камбэк – все, что должно быть в столичном дерби. Знали, что завтра выходной, поэтому силы не экономили»
4вчера, 19:54
Никитин о 3:4 от «Динамо»: «Резко начали, нам это не на пользу идет. Ошибок прилично наделали, мы их повторяем, к сожалению. Наверное, так легче учиться»
11вчера, 19:44
Заварухин о травмах: «Рида Буше отправили на МРТ. В раздевалке вижу огромное количество перемотанных парней. Победы даются дорого, каждая игра: «Черт побери, когда это закончится?»
7вчера, 19:35
«Динамо» отыгралось с 0:3 и победило ЦСКА по буллитам. Команда Кудашова выиграла 7 из 8 последних матчей
26вчера, 19:19Видео
КХЛ. ЦСКА уступил «Динамо» Москва, «Салават» проиграл «Спартаку», «Металлург» победил «Торпедо», «Автомобилист» обыграл «Авангард»
367вчера, 19:08
«Спартак» выиграл 4 из 5 последних матчей. Команда Жамнова идет 2-й на Западе
8вчера, 18:54
Разин о Кузнецове: «Женька функционально очень слаб, его физика была видна, когда нас во 2-м периоде запирали. И то его удаление из ниоткуда. Но посмотрим, мысли есть, он мастеровитый»
14вчера, 18:43
Ко всем новостям
Последние новости
Уилл Бутчер перешел в фарм «Коламбуса». Защитник с 275 матчами в НХЛ за карьеру играл за «Барыс» и «Мюнхен» в прошлом сезоне
5 минут назад
Форвард «Амура» Гальченюк получил травму паха
22 минуты назад
Игорь Никитин: «Соркин уже тренируется в общей группе, вернется в одном из ближайших матчей. Как только он будет чувствовать, что может играть, выйдет»
вчера, 21:37
Десятков о 4:2 с «Сибирью»: «Продолжаем наступать на те же грабли. Ранние голы напрягают, но у команды есть характер, она способна менять ход игры, добавлять в моменте»
вчера, 21:25
Александр Жаровский: «Адаптация к КХЛ потихонечку проходит, «Салават» играет все лучше и лучше. У нас есть все для того, чтобы побеждать»
1вчера, 21:12
Козлов об 1:2 от «Спартака»: «Неплохо играли, но не реализовали свои моменты. Этот матч пойдет в копилку по самоотдаче, желанию. Бились до конца»
4вчера, 20:44
Жамнов после 2:1 с «Салаватом»: «Мне не все нравится. Домашняя серия прошла с перепадами. Пока у «Спартака» нет необходимого рисунка и целостности игры»
вчера, 20:31
Ги Буше о возвращении Маклауда в «Авангард»: «У него джетлаг, нужно около 9 дней, чтобы восстановиться. Не будем торопиться запускать его в игру, он очень много пропустил»
2вчера, 20:22
Форвард «Айлендерс» Друэн дисквалифицирован на 1 матч за удар клюшкой в голову Дьюару
вчера, 20:10Видео
Ги Буше о травме Прохоркина: «Сейчас мы не знаем, насколько долго это. Повреждения нижней части тела всегда непредсказуемые. Это могут быть дни, недели»
вчера, 19:04