«Даллас» готов слушать предложения по обмену Робертсона – второго бомбардира команды с 80 очками в сезоне НХЛ. Марчмент также доступен для других клубов

Джейсон Робертсон и Мэйсон Марчмент могут быть обменяны из «Далласа».

Джейсон Робертсон вышел на рынок обменов – команды интересуются его потенциальной доступностью, а «Старс» готовы выслушать предложения.

Действующий контракт 25-летнего нападающего с зарплатой 7,75 миллиона долларов в год рассчитан до конца следующего сезона. Форвард стал вторым бомбардиром команды в регулярном чемпионате НХЛ в этом сезоне, набрав 80 (35+45) баллов в 82 матчах. В плей-офф он добавил 6 (4+2) очков в 11 играх.

Отмечается, что внутри команды есть сомнения по поводу расставания с Робертсоном.

Кроме того, также клуб из Техаса может обменять 29-летнего нападающего Мэйсона Марчмента , соглашение которого с зарплатой 4,5 миллиона долларов действует до завершения следующего сезона. В активе форварда 47 (22+25) баллов в 62 матчах чемпионата НХЛ в этом сезоне, в плей-офф – 5 (1+4) очков в 18 играх.

На данный момент «Далласу » доступны 4,180 млн долларов в платежной ведомости доступе при восьми хоккеистах без контрактов на следующий сезон, среди которых в том числе Джейми Бенн и Мэтт Дюшен.