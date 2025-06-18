«Эдмонтон» – фаворит Кубка Стэнли-2026 у букмекеров. «Флорида» – 2-я, «Даллас» и «Каролина» – в топ-5, «Вашингтон» – 12-й

Букмекеры открыли линию на итоги Кубка Стэнли в сезоне-2025/26.

Главным претендентом на трофей за 7.25 считается «Эдмонтон», проигравший два финала подряд «Флориде». «Пантерс» котируются вторыми с коэффициентом 7.75.

В топ-5 у букмекеров также входят «Даллас» (9.65), «Каролина» (9.65) и «Колорадо» (10.60). «Вашингтон» Александра Овечкина оценен 12-м за 29.90.

Кто выиграет Кубок Стэнли-2026:

1. «Эдмонтон» – 7.25

2. «Флорида» – 7.75

3-4. «Даллас» – 9.65

3-4. «Каролина» – 9.65

5. «Колорадо» – 10.60

6. «Вегас» – 12.50

7. «Тампа-Бэй» – 14.50

8-10. «Торонто» – 20.20

8-10. «Лос-Анджелес» – 20.20

8-10. «Нью-Джерси» – 20.20

Остальные – от 25.00

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