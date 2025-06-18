«Эдмонтон» – фаворит Кубка Стэнли-2026 у букмекеров. «Флорида» – 2-я, «Даллас» и «Каролина» – в топ-5, «Вашингтон» – 12-й
Букмекеры открыли линию на итоги Кубка Стэнли в сезоне-2025/26.
Главным претендентом на трофей за 7.25 считается «Эдмонтон», проигравший два финала подряд «Флориде». «Пантерс» котируются вторыми с коэффициентом 7.75.
В топ-5 у букмекеров также входят «Даллас» (9.65), «Каролина» (9.65) и «Колорадо» (10.60). «Вашингтон» Александра Овечкина оценен 12-м за 29.90.
Кто выиграет Кубок Стэнли-2026:
1. «Эдмонтон» – 7.25
2. «Флорида» – 7.75
3-4. «Даллас» – 9.65
3-4. «Каролина» – 9.65
5. «Колорадо» – 10.60
6. «Вегас» – 12.50
7. «Тампа-Бэй» – 14.50
8-10. «Торонто» – 20.20
8-10. «Лос-Анджелес» – 20.20
8-10. «Нью-Джерси» – 20.20
Остальные – от 25.00
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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