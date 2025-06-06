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Профсоюз игроков НХЛ не считает, что разница в местных налогах влияет на ситуацию в лиге. У клубов с 0% 8 выходов в финал Кубка Стэнли с 2020 года

Профсоюз игроков не считает важным вопрос с разницей в местных налогах.

Начиная с 2020 года команды из штатов США с нулевой ставкой местного подоходного налога не пропускают финал Кубка Стэнли. 

За это время «Тампа» и «Флорида» (обе команды представляют штат Флорида) выходили в финал по 3 раза, еще по разу до решающей серии дошли «Вегас» (Невада) и «Даллас» (Техас). 

В лиге есть еще 2 команды, представляющие такие штаты. Это «Нэшвилл» (Теннесси) и «Сиэтл» (Вашингтон, нет местного налога на доход, но есть налог на прирост капитала для некоторых категорий резидентов).  

Помощник директора Ассоциации игроков НХЛ Рон Хэйнси сказал, что вопрос налоговых ставок время от времени поднимается, но он считает преувеличением мнение о серьезном влиянии их разницы на ситуацию в лиге. Он отметил, что озадачен тем, что данная ситуация стала часто обсуждаться. 

Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига не планирует обсуждать какие-либо мероприятия, связанные с этой темой, в рамках переговоров о новом коллективном соглашении. 

Срок действующего коллективного соглашения истекает 15 сентября 2026 года. До этого срока лига и профсоюз должны согласовать условия нового договора, чтобы избежать локаута. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
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