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Дюшен продлил контракт с «Далласом» на 4 года. Кэпхит – 4,5 млн долларов

Нападающий Мэтт Дюшен подписал новый контракт с «Далласом».

Срок соглашения рассчитан на 4 года – до конца сезона-2028/29. Зарплата – 4,5 млн долларов в год в среднем.

Нападающий набрал 82 (30+52) очка в 82 играх регулярного чемпионата-2024/25 за «Даллас».

В плей-офф на счету Мэтта Дюшена 6 (1+5) баллов в 18 матчах.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Далласа»
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