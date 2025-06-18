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Перри проиграл 5 финалов Кубка Стэнли за 6 лет – с «Далласом», «Монреалем», «Тампой» и дважды с «Эдмонтоном»

Кори Перри проиграл пять финалов Кубка Стэнли подряд.

В шестой игре решающей серии плей-офф-2025 «Эдмонтон» уступил «Флориде» со счетом 1:5 (2-4).

Для 40-летнего форварда «Ойлерс» это поражение стало пятым подряд в финальных сериях Кубка Стэнли. До этого Перри проигрывал вместе с «Далласом» (2020 год), «Монреалем» (2021), «Тампой» (2022) и «Эдмонтоном» (2024).

Аналогичная серия неудач есть у Брайана Проппа – с «Филадельфией» в 1980, 1985 и 1987 годах, с «Бостоном» в 1990-м и с «Миннесотой» в 1991 году.

При этом Кори ранее выигрывал Кубок Стэнли – с «Анахаймом» в 2007 году. Пропп не был обладателем главного трофея в НХЛ.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Sportsnet
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