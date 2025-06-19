В Казахстане расследуют уголовное дело против экс-руководства «Барыса» по факту злоупотребления должностными полномочиями
Об этом сообщает BAQ.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции.
«Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Карагандинской области расследуется уголовное дело в отношении бывшего руководства хоккейного клуба «Барыс» и других лиц по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия.
Иная информация согласно ст.201 УПК РК разглашению не подлежит», – сообщили в агентстве в ответ на запрос издания.
«Барыс» по итогам регулярного чемпионата-2024/25 занял 12-е место в таблице Востока, набрав 35 очков. Клуб проиграл 54 из 68 матчей.
В июне новым генеральным директором клуба стал генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Сакен Мусайбеков. На этой должности он сменил Нурлана Оразбаева.