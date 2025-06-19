В Казахстане расследуют уголовное дело против экс-руководства «Барыса» по факту злоупотребления должностными полномочиями

В Казахстане расследуют уголовное дело в отношении бывшего руководства «Барыса».

Об этом сообщает BAQ.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции.

«Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Карагандинской области расследуется уголовное дело в отношении бывшего руководства хоккейного клуба «Барыс » и других лиц по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия.

Иная информация согласно ст.201 УПК РК разглашению не подлежит», – сообщили в агентстве в ответ на запрос издания.

«Барыс» по итогам регулярного чемпионата-2024/25 занял 12-е место в таблице Востока, набрав 35 очков. Клуб проиграл 54 из 68 матчей.

В июне новым генеральным директором клуба стал генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Сакен Мусайбеков. На этой должности он сменил Нурлана Оразбаева .

Сумма долгов «Барыса» составляет 255 млн рублей (Шайба.kz)