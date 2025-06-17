Мусайбеков стал генеральным директором «Барыса». Он также работает гендиректором Казахстанской федерации хоккея
Сакен Мусайбеков назначен генеральным директором «Барыса».
«Решением корпоративного фонда «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта» генеральным директором «Барыса» назначен Сакен Мусайбеков», – говорится в заявлении клуба.
Ранее пост гендиректора «Барыса» покинул Нурлан Оразбаев.
Мусайбеков является действующим генеральным директором Казахстанской федерации хоккея, а также вице-президентом Национального олимпийского комитета Республики Казахстан по зимним видам спорта.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Барыса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости