Сумма долгов «Барыса» составляет 255 млн рублей (Шайба.kz)
Сумма долгов «Барыса» составляет 255 млн рублей (1,7 млрд тенге).
Об этом сообщает Шайба.kz.
Ранее появилась информация о том, что клуб из Астаны больше двух месяцев ничего не выплачивает. У «Барыса» также есть долги по возврату денежных средств за клюшки и комплекты игровой формы.
«Барыс» по итогам регулярного чемпионата-2024/25 занял 12-е место в таблице Востока, набрав 35 очков. Клуб проиграл 54 из 68 матчей.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Шайба.kz
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