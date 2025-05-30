Сумма долгов «Барыса» составляет 255 млн рублей (Шайба.kz)

Сумма долгов «Барыса» составляет 255 млн рублей (1,7 млрд тенге).

Об этом сообщает Шайба.kz.

Ранее появилась информация о том, что клуб из Астаны больше двух месяцев ничего не выплачивает. У «Барыса» также есть долги по возврату денежных средств за клюшки и комплекты игровой формы.

«Барыс » по итогам регулярного чемпионата-2024/25 занял 12-е место в таблице Востока, набрав 35 очков. Клуб проиграл 54 из 68 матчей.