Агент Бурдасова: «Ищем команду определенного уровня. Хочется, чтобы она претендовала на высокие места»
Агент Антона Бурдасова высказался о будущем хоккеиста.
Срок соглашения 34-летнего форварда с «Барысом» истек 31 мая.
– В «Барысе» ждем новое руководство, поэтому никаких разговоров с клубом нет. Когда будут новые руководители, поймем, какая будет ситуация. Клуб пока не на рынке.
– Бурдасов сам хотел остаться в «Барысе»?
– С клубом мы отношения не рвали, просто там меняется руководство. Придет новое – посмотрим. Но вопрос, какая будет команда. В Казахстане приняли закон, по которому нельзя финансировать иностранных игроков из государственного бюджета.
– Ведутся ли переговоры с другими клубами КХЛ?
– С другими клубами разговариваем. Ищем команду определенного уровня, и от этого будем отталкиваться. Хочется, чтобы она претендовала на высокие места, – сказал агент Шуми Бабаев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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