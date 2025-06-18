Агент Бурдасова: «Ищем команду определенного уровня. Хочется, чтобы она претендовала на высокие места»

Агент Антона Бурдасова высказался о будущем хоккеиста.

Срок соглашения 34-летнего форварда с «Барысом» истек 31 мая.

– В «Барысе » ждем новое руководство, поэтому никаких разговоров с клубом нет. Когда будут новые руководители, поймем, какая будет ситуация. Клуб пока не на рынке.

– Бурдасов сам хотел остаться в «Барысе»?

– С клубом мы отношения не рвали, просто там меняется руководство. Придет новое – посмотрим. Но вопрос, какая будет команда. В Казахстане приняли закон, по которому нельзя финансировать иностранных игроков из государственного бюджета.

– Ведутся ли переговоры с другими клубами КХЛ?

– С другими клубами разговариваем. Ищем команду определенного уровня, и от этого будем отталкиваться. Хочется, чтобы она претендовала на высокие места, – сказал агент Шуми Бабаев .