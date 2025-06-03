Дюшен об истекающем контракте с «Далласом»: «Хочется стабильности, однолетние контракты – это непросто. Надеюсь, я поставил себя в хорошее положение»

Мэтт Дюшен выразил желание обрести стабильность в новом контракте.

У 34-летнего хоккеиста истекает срок действия контракта с кэпхитом 3 млн долларов. 1 июля он может стать неограниченно свободным агентом.

Нападающий набрал 82 (30+52) очка в 82 играх регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне. В плей-офф на его счету 6 (1+5) баллов в 18 матчах.

«В нашей семье дети находятся на том этапе, когда уже хочется стабильности, поэтому однолетние контракты – это непросто.

Не знаю, что произойдет, придется подождать и посмотреть, что получится с «Далласом ». Надеюсь, я поставил себя в хорошее положение [своей игрой].

Мне очень понравилось здесь находиться, и я получил хороший отклик. Надеюсь, мы сможем продолжать двигаться вперед», – сказал Мэтт Дюшен .