Дюшен об истекающем контракте с «Далласом»: «Хочется стабильности, однолетние контракты – это непросто. Надеюсь, я поставил себя в хорошее положение»
Мэтт Дюшен выразил желание обрести стабильность в новом контракте.
У 34-летнего хоккеиста истекает срок действия контракта с кэпхитом 3 млн долларов. 1 июля он может стать неограниченно свободным агентом.
Нападающий набрал 82 (30+52) очка в 82 играх регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне. В плей-офф на его счету 6 (1+5) баллов в 18 матчах.
«В нашей семье дети находятся на том этапе, когда уже хочется стабильности, поэтому однолетние контракты – это непросто.
Не знаю, что произойдет, придется подождать и посмотреть, что получится с «Далласом». Надеюсь, я поставил себя в хорошее положение [своей игрой].
Мне очень понравилось здесь находиться, и я получил хороший отклик. Надеюсь, мы сможем продолжать двигаться вперед», – сказал Мэтт Дюшен.
Что теперь будет с Ротенбергом?35327 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Fourth Period
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости