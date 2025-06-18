Клубы НХЛ из штатов без местного налога на доходы выиграли 5 Кубков Стэнли за 6 лет. По 2 трофея у «Тампы» и «Флориды», 1 – у «Вегаса»
«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-2, 5:1 в шестом матче) и завоевала главный трофей НХЛ во втором сезоне подряд.
Клубы из штатов с нулевой ставкой местного налога на доходы выиграли Кубок Стэнли в 5 сезонах из последних 6.
Ранее успеха добились «Тампа-Бэй» (штат Флорида, 2020, 2021, также клуб дошел до финала в 2022 году) и «Вегас» (Невада, 2023, также клуб дошел до финала Запада в 2020 году и до полуфинала в 2021-м).
«Флорида» (Флорида, 2024, 2025) также дошла до финала в 2023 году.
Отметим, что в лиге есть еще 3 команды, представляющие такие штаты. Это «Даллас» (Техас, за последние 6 сезонов клуб 4 раза выходил в финал Запада, в 2020 году сыграв в финале Кубка Стэнли), «Нэшвилл» (Теннесси) и «Сиэтл» (Вашингтон, нет местного налога на доход, но есть налог на прирост капитала для некоторых категорий резидентов).
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