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Депутат Свищев о Франции вместо России на ОИ-2026: «Они на две головы ниже по уровню. Это страх ИИХФ перед руководством стран, в основном это Прибалтика и северная Европа»

Дмитрий Свищев высказался о замене России на Францию на Олимпиаде-2026.

Ранее было подтверждено, что сборная Франции заменит команду России на олимпийском хоккейном турнире.

«Наши два хоккеиста «Флориды» второй год подряд завоевывают Кубок Стэнли, это дорогого стоит. Вот история. То, что сейчас Международная федерация хоккея замалчивает эти успехи, и новость о том, что вместо России поедет Франция, команда, которая как минимум на две головы ниже по уровню и статусу сборной России, – это не что иное, как страх перед сегодняшними руководителями европейских стран.

Страх перед определенной небольшой частью хоккейной элиты. В основном это Прибалтика и страны северной Европы. Не надо с ними заигрывать.

Если мы занимаемся развитием спорта и хоккея, то надо отстаивать свою позицию. Есть федерации, которые уже заявили о независимой позиции. Это федерация борьбы, федерация тенниса, многие другие федерации, которые в том или ином статусе, но допускают россиян.

Я думаю, очень странная, необъективная позиция Международной федерации хоккея будет потом разобрана, и это не в далеком будущем будет, и думаю, коллегам будет стыдно за это, и какие‑то выводы надо делать, конечно», – сказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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