Фетисов о Франции на ОИ-2026: «Полнейший беспредел – нас кормили ожиданиями. Российский хоккей потерял влияние на мировой арене»

Вячеслав Фетисов заявил о потере влияния российского хоккея на мировой арене.

Ранее было подтверждено , что сборная Франции заменит команду России на Олимпиаде-2026.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо.

– Меня уже ничего не удивляет. Давно говорил о том, что это полнейший беспредел. Нас кормили ожиданиями.

– Франция – не уровень Олимпиады?

– При чем тут уровень или не уровень Олимпиады? Российский хоккей потерял влияние на мировой арене. Здесь ничего удивительного для меня.

Конечно, печально, обидно за ребят, которые надеялись до конца. Имеем то, что имеем, – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .