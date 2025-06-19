Дегтярев о включении Суперсерии-1972 в учебник 11-го класса: «Культовые матчи можно сравнить со встречей советских и американских войск на Эльбе или стыковкой «Союза» и «Аполлона»

Михаил Дегтярев высказался о включении Суперсерии-1972 в учебник 11-го класса.

Ранее помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский сообщил, что Суперсерия была использована составителями нового учебника по всеобщей истории 11-го класса для образца сотрудничества разных систем и государств, которые являются мировыми конкурентами.

На обложке учебника, который будет готовиться осенью, изображен в том числе кадр одного из матчей Суперсерии.

«Конечно, это хорошо. Культовые хоккейные матчи можно сравнить, например, со встречей советских и американских войск на Эльбе во время Второй мировой войны или стыковкой аппаратов «Союз» и «Аполлон» на орбите.

Это важный эпизод истории, который напоминает, что мы можем не только противостоять, но и мирно сосуществовать, находить точки соприкосновения. Во многом спорт именно для этого и создан», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.