Морис о покере Райнхарта в 6-м матче с «Эдмонтоном»: «Он забил победный в 7-й игре в прошлом году, теперь положил четыре. Никому нет дела, был ли голкипер в воротах»

Пол Морис высказался о покере Сэма Райнхарта в матче с «Эдмонтоном».

«Флорида » выиграла Кубок Стэнли , победив «Ойлерс» в 6-м матче финала (5:1, 4-2). 29-летний нападающий «Пантерс» Сэм Райнхарт забросил 4 шайбы и повторил рекорд финалов плей-офф по голам за один матч. Две шайбы он забросил в пустые ворота.

«Если говорить о Сэме Райнхарте, то помните, что он забил победный гол в седьмом матче в прошлом году, а теперь положил четыре шайбы.

Никто не будет обсуждать, был ли в воротах вратарь, и никому не будет до этого дела. Он просто забивает. И это отличная история», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис .