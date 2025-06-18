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  • Морис о покере Райнхарта в 6-м матче с «Эдмонтоном»: «Он забил победный в 7-й игре в прошлом году, теперь положил четыре. Никому нет дела, был ли голкипер в воротах»
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Морис о покере Райнхарта в 6-м матче с «Эдмонтоном»: «Он забил победный в 7-й игре в прошлом году, теперь положил четыре. Никому нет дела, был ли голкипер в воротах»

Пол Морис высказался о покере Сэма Райнхарта в матче с «Эдмонтоном».

«Флорида» выиграла Кубок Стэнли, победив «Ойлерс» в 6-м матче финала (5:1, 4-2). 29-летний нападающий «Пантерс» Сэм Райнхарт забросил 4 шайбы и повторил рекорд финалов плей-офф по голам за один матч. Две шайбы он забросил в пустые ворота. 

«Если говорить о Сэме Райнхарте, то помните, что он забил победный гол в седьмом матче в прошлом году, а теперь положил четыре шайбы.

Никто не будет обсуждать, был ли в воротах вратарь, и никому не будет до этого дела. Он просто забивает. И это отличная история», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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