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  • Маршанд, Райнхарт и Беннетт забили по 5+ голов в финале Кубка Стэнли – 2-й случай в истории лиги. Они повторили достижение Хоу, Линдсэя и Дельвеккио из «Детройта»-1955
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Маршанд, Райнхарт и Беннетт забили по 5+ голов в финале Кубка Стэнли – 2-й случай в истории лиги. Они повторили достижение Хоу, Линдсэя и Дельвеккио из «Детройта»-1955

Три хоккеиста «Флориды» забили пять и более голов в финальной серии Кубка Стэнли.

В решающем противостоянии «Пантерс» оказались сильнее «Эдмонтона» со счетом 4-2 (5:1 в шестой игре).

Семь шайб в ворота «Ойлерс» за шесть матчей забросил Сэм Райнхарт, шесть голов у Брэда Маршанда, пять – у Сэма Беннетта.

Это второй случай в истории НХЛ, когда три хоккеиста из одной команды отличились в финале минимум по пять раз.

Подобное достижение есть только у форвардов «Детройта» Алекса Дельвеккио (6 шайб), Горди Хоу (5) и Теда Линдсэя (5), Оно было установлено в финале Кубка Стэнли 1955 года.

Маршанд выиграл второй Кубок Стэнли через 14 лет после первого. Он 5-й игрок в истории НХЛ с таким перерывом

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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