Маршанд, Райнхарт и Беннетт забили по 5+ голов в финале Кубка Стэнли – 2-й случай в истории лиги. Они повторили достижение Хоу, Линдсэя и Дельвеккио из «Детройта»-1955

Три хоккеиста «Флориды» забили пять и более голов в финальной серии Кубка Стэнли.

В решающем противостоянии «Пантерс » оказались сильнее «Эдмонтона » со счетом 4-2 (5:1 в шестой игре).

Семь шайб в ворота «Ойлерс» за шесть матчей забросил Сэм Райнхарт , шесть голов у Брэда Маршанда , пять – у Сэма Беннетта .

Это второй случай в истории НХЛ, когда три хоккеиста из одной команды отличились в финале минимум по пять раз.

Подобное достижение есть только у форвардов «Детройта » Алекса Дельвеккио (6 шайб), Горди Хоу (5) и Теда Линдсэя (5), Оно было установлено в финале Кубка Стэнли 1955 года.

Маршанд выиграл второй Кубок Стэнли через 14 лет после первого. Он 5-й игрок в истории НХЛ с таким перерывом