Маршанд, Райнхарт и Беннетт забили по 5+ голов в финале Кубка Стэнли – 2-й случай в истории лиги. Они повторили достижение Хоу, Линдсэя и Дельвеккио из «Детройта»-1955
Три хоккеиста «Флориды» забили пять и более голов в финальной серии Кубка Стэнли.
В решающем противостоянии «Пантерс» оказались сильнее «Эдмонтона» со счетом 4-2 (5:1 в шестой игре).
Семь шайб в ворота «Ойлерс» за шесть матчей забросил Сэм Райнхарт, шесть голов у Брэда Маршанда, пять – у Сэма Беннетта.
Это второй случай в истории НХЛ, когда три хоккеиста из одной команды отличились в финале минимум по пять раз.
Подобное достижение есть только у форвардов «Детройта» Алекса Дельвеккио (6 шайб), Горди Хоу (5) и Теда Линдсэя (5), Оно было установлено в финале Кубка Стэнли 1955 года.
Маршанд выиграл второй Кубок Стэнли через 14 лет после первого. Он 5-й игрок в истории НХЛ с таким перерывом
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости