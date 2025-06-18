Вайсфельд о Никитине в ЦСКА: «В уважающей себя лиге таких вещей происходить не должно. В НХЛ клуб, который такого тренера забирает, должен полцарства отдать»

Леонид Вайсфельд высказался о переходе Игоря Никитина из «Локомотива» в ЦСКА.

– Многих шокировала ситуация с Игорем Никитиным, который покинул «Локомотив» и возглавил ЦСКА. Как насчет вас?

– Я так сформулирую: в уважающей себя лиге таких вещей происходить не должно. Если бы такая ситуация была в НХЛ, то клуб, который этого тренера забирает, должен полцарства отдать. А тут просто при контракте еще на два года человек спокойно перешел в другую команду. Мы все понимаем, как это происходит, но просто такого быть не должно.

– Контракт с ЦСКА на пять лет. Но дадут ли в действительности Никитину время, чтобы снова построить команду?

– Никитин же не посторонний человек для этой команды и прекрасно знает, как там все устроено. Видимо, они оговаривали условия, когда подписывали контракт, – сказал Вайсфельд .