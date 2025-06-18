Никитин о реакции игроков «Локомотива» на его уход: «После плей-офф ходили слухи, я сказал, как есть. Со всеми обсудили, переговорили»

Игорь Никитин высказался касательно ухода из «Локомотива».

В минувшем сезоне под руководством Никитина «Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина . Ранее тренер покинул ярославский клуб и вернулся в ЦСКА.

– Как отреагировали на ваш уход хоккеисты «Локомотива», когда вы им объявили о своем решении?

– В принципе, я ребятам сказал до плей-офф, что вы меня будете слушать еще два месяца (смеется). После плей-офф ходили слухи, я сказал, как есть. Со всеми обсудили, переговорили.

Счастлив, что с ними работал, выиграл кубок. Жизнь продолжается, думаю, что мы останется так же близки, как и были.

– Здорово, что костяк ярославской команды сохранился.

– Да, парни выросли, парни стали настоящей командой, сильнейшей в этой лиге. Мы два года играли в финале, завоевали Кубок Гагарина, так что здесь без лирики все понятно, – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.