Никитин о том, звал ли Радулова в ЦСКА: «Санька идет своей дорогой, а мы – своей. Остаемся близкими по духу людьми»
Игорь Никитин рассказал, что общается с Александром Радуловым.
В минувшем сезоне под руководством Никитина «Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина. Ранее тренер покинул ярославский клуб и вернулся в ЦСКА.
– С Александром Радуловым лично общались? Звали его за собой в ЦСКА?
– Общение не прекращалось и сейчас не прекращается. Санька идет своей дорогой, а мы – своей.
Остаемся близкими по духу людьми, – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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