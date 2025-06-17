Никитин о том, звал ли Радулова в ЦСКА: «Санька идет своей дорогой, а мы – своей. Остаемся близкими по духу людьми»

Игорь Никитин рассказал, что общается с Александром Радуловым.

В минувшем сезоне под руководством Никитина «Локомотив » впервые выиграл Кубок Гагарина. Ранее тренер покинул ярославский клуб и вернулся в ЦСКА.

– С Александром Радуловым лично общались? Звали его за собой в ЦСКА?

– Общение не прекращалось и сейчас не прекращается. Санька идет своей дорогой, а мы – своей.

Остаемся близкими по духу людьми, – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.