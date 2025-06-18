Луонго выиграл 2-й Кубок Стэнли с «Флоридой» в качестве советника генменеджера. Экс-вратарь «Пантерс» не брал титул по ходу игровой карьеры

Роберто Луонго выиграл второй Кубок Стэнли в статусе сотрудника «Флориды».

Команда одержала победу над «Эдмонтоном » в шестой игре финальной серии (5:1, 4-2) и завоевала трофей.

Экс-голкипер «Пантерс», «Ванкувера » и сборной Канады работает в клубе советником генерального менеджера Билла Зито .

По ходу игровой карьеры Луонго провел 1145 матчей в НХЛ, из которых 70 – в плей-офф, но ни разу не брал Кубок Стэнли.

Он является двукратным чемпионом мира и Олимпийских игр, а также членом Зала хоккейной славы.

Фото: x.com/reporterchris

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