Луонго выиграл 2-й Кубок Стэнли с «Флоридой» в качестве советника генменеджера. Экс-вратарь «Пантерс» не брал титул по ходу игровой карьеры
Роберто Луонго выиграл второй Кубок Стэнли в статусе сотрудника «Флориды».
Команда одержала победу над «Эдмонтоном» в шестой игре финальной серии (5:1, 4-2) и завоевала трофей.
Экс-голкипер «Пантерс», «Ванкувера» и сборной Канады работает в клубе советником генерального менеджера Билла Зито.
По ходу игровой карьеры Луонго провел 1145 матчей в НХЛ, из которых 70 – в плей-офф, но ни разу не брал Кубок Стэнли.
Он является двукратным чемпионом мира и Олимпийских игр, а также членом Зала хоккейной славы.
Фото: x.com/reporterchris
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Криса Джонстона
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