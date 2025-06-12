Генменеджер «Флориды» Зито: «Налоговая тема незначительна. Истинные причины – мы пытаемся найти способ сделать все возможное, чтобы попытаться победить»

Билл Зито поделился мыслями касательно темы налогов в НХЛ.

Клубы из штата Флорида , где отсутствует местный налог на доходы, в шестой раз подряд выступают в финале Кубка Стэнли – по три выхода «Тампы» и «Флориды».

«Налоговая тема в лучшем случае незначительна, и я думаю, что истинные причины в том, что мы пытаемся найти способ сделать все возможное, чтобы попытаться победить.

Это приятная среда для жизни. Хорошее место для семей. Хорошее место для одиночек. Здесь есть что-то для каждого», – сказал генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито, отметивший, что важными активами клуба также являются владелец и главный тренер Пол Морис.