Генменеджер «Флориды» Зито: «Налоговая тема незначительна. Истинные причины – мы пытаемся найти способ сделать все возможное, чтобы попытаться победить»
Билл Зито поделился мыслями касательно темы налогов в НХЛ.
Клубы из штата Флорида, где отсутствует местный налог на доходы, в шестой раз подряд выступают в финале Кубка Стэнли – по три выхода «Тампы» и «Флориды».
«Налоговая тема в лучшем случае незначительна, и я думаю, что истинные причины в том, что мы пытаемся найти способ сделать все возможное, чтобы попытаться победить.
Это приятная среда для жизни. Хорошее место для семей. Хорошее место для одиночек. Здесь есть что-то для каждого», – сказал генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито, отметивший, что важными активами клуба также являются владелец и главный тренер Пол Морис.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
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