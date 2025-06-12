Овечкин – самый узнаваемый российский спортсмен в 2024 году. Медведев – 2-й, Дзюба – 3-й, Аршавин – 6-й (РБ)
Александр Овечкин стал самым узнаваемым российским спортсменом в 2024 году.
По данным опроса «Рейтинга Букмекеров», Овечкина с большим отрывом вспомнили 17,4% россиян. Второе месте по узнаваемости среди населения России занял теннисист Даниил Медведев (7,6%), третье – футболист Артем Дзюба (6,6%).
В топ-5 также вошли футболист Александр Головин (4%) и хоккеист Евгений Малкин (3,3%). Примечательно, что шестым в списке стал футболист Андрей Аршавин (3,2%), закончивший карьеру в 2018 году.
У игроков на ставках также с большим отрывом лидирует Александр Овечкин (37,8%). Вторым идет Артем Дзюба (14%), третьим – Даниил Медведев (12,2%).
В опросе приняли участи 3200 человек – из них половина активно делает ставки.
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