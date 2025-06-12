Мьюз о Кросби, Летанге и Малкине: «Тренеру всегда нужно работать с лидерами. Парни недаром так долго выступают не только в НХЛ, но и в «Питтсбурге»

Дэн Мьюз высказался кастельно работы с лидерами «Питтсбурга».

Возглавивший «Питтсбург» специалист высказался про ведущих хоккеистов команды – Криса Летанга , Сидни Кросби и Евгения Малкина .

«Пингвинс» пропустили третий подряд розыгрыш Кубка Стэнли.

«Тренеру всегда нужно работать с лидерами команды. Парни недаром так долго выступают не только в НХЛ , но и в этом клубе.

Тренеры опираются на таких игроков в разговорах с командой и в ежедневных обсуждениях», – сказал главный тренер «Питтсбурга » Дэн Мьюз.