Мьюз о Кросби, Летанге и Малкине: «Тренеру всегда нужно работать с лидерами. Парни недаром так долго выступают не только в НХЛ, но и в «Питтсбурге»
Дэн Мьюз высказался кастельно работы с лидерами «Питтсбурга».
Возглавивший «Питтсбург» специалист высказался про ведущих хоккеистов команды – Криса Летанга, Сидни Кросби и Евгения Малкина.
«Пингвинс» пропустили третий подряд розыгрыш Кубка Стэнли.
«Тренеру всегда нужно работать с лидерами команды. Парни недаром так долго выступают не только в НХЛ, но и в этом клубе.
Тренеры опираются на таких игроков в разговорах с командой и в ежедневных обсуждениях», – сказал главный тренер «Питтсбурга» Дэн Мьюз.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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