Вячеслав Быков: «Бобровский – лучший вратарь мира на данный момент. Испытываю гордость. Он русский вратарь мирового класса»

Вячеслав Быков считает Сергея Боровского лучшим вратарем мира.

«Безусловно, Сергей Бобровский – один из лучших вратарей мира. Сергей даже лучший в мире на данный момент. Я испытываю гордость за Сергея. Он русский вратарь мирового класса», – сказал бывший главный тренер сборной России

Ранее «Флорида » во второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли, обыграв в финальной серии «Эдмонтон» (4-2). Бобровский в плей-офф НХЛ провел 23 матча с коэффициентом полезности 2,20 и 91,4% отраженных бросков.