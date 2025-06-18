Вячеслав Быков: «Бобровский – лучший вратарь мира на данный момент. Испытываю гордость. Он русский вратарь мирового класса»
Вячеслав Быков считает Сергея Боровского лучшим вратарем мира.
«Безусловно, Сергей Бобровский – один из лучших вратарей мира. Сергей даже лучший в мире на данный момент. Я испытываю гордость за Сергея. Он русский вратарь мирового класса», – сказал бывший главный тренер сборной России
Ранее «Флорида» во второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли, обыграв в финальной серии «Эдмонтон» (4-2). Бобровский в плей-офф НХЛ провел 23 матча с коэффициентом полезности 2,20 и 91,4% отраженных бросков.
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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