Ротенберг поздравил Бобровского со 2-м Кубком Стэнли: «Сергей снова доказал всему миру, что русская вратарская школа – лучшая в мире. Для нас это большой повод для гордости»

Роман Ротенберг поздравил Сергея Бобровского со вторым Кубком Стэнли.

«Поздравляю Сергея Бобровского с завоеванием второго Кубка Стэнли! 🇷🇺🏆

Сергей – выдающийся российский вратарь, настоящий профессионал и лидер. Его игра в плей-офф – это образец высочайшего уровня, дисциплины и самоотдачи. Именно такие хоккеисты двигают наш спорт вперед!

Он снова доказал всему миру, что русская вратарская школа – лучшая в мире. Его вклад в успех «Флориды Пантерс» невозможно переоценить – Сергей был ключевым игроком в каждом раунде, демонстрируя характер, мощь и стабильности.

Для нас это большой повод для гордости. Такие победы вдохновляют молодежь, показывают, что русский хоккеист может и должен быть лидером на мировой арене.

Поздравляю 🇷🇺», – написал главный тренер сборной «России 25» и первый вице-президент ФХР в телеграм-канале, приложив совместное фото.

Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга

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