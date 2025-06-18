Бобровский отразил 28 из 29 бросков «Эдмонтона» в 6-м матче финала Кубка Стэнли. Он завершил чемпионский плей-офф с 16 победами в 23 играх при 91,4% сэйвов и КН 2,20
Сергей Бобровский отразил 28 из 29 бросков «Эдмонтона» в 6-м матче финала.
Вратарь «Флориды» принял участие в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Ойлерс» (5:1, 4-2).
36-летний россиянин завершил победный для «Пантерс» плей-офф с 16 победами в 23 играх при 91,4% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,20.
Бобровский и Куликов стали двукратными обладателями Кубка Стэнли в составе «Флориды»
Беннетт стал обладателем «Конн Смайт Трофи». Форвард «Флориды» забросил 15 шайб в 23 играх в розыгрыше плей-офф НХЛ
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Quant Hockey
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