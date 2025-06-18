Российские хоккеисты выигрывают Кубок Стэнли в 10 сезонах подряд. Рекордная серия продолжается

Российские хоккеисты выигрывают Кубок Стэнли в 10 сезонах подряд.

«Флорида» с вратарем Сергеем Бобровским и защитником Дмитрием Куликовым обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф НХЛ (4-2, 5:1 в шестом матче).

Как минимум один российский хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли в 10-м сезоне подряд. В последний раз россияне оставались без трофея в 2015 году, когда его выиграл «Чикаго».

10 сезонов подряд – самая продолжительная серия побед российских игроков. Ранее было 2 серии по 7 сезонов (с 1994 по 2000 и с 2002 по 2009 годы, сезон-2004/05 не состоялся из-за локаута).

В предыдущих 9 сезонах в список вошли:

2016 и 2017 годы – форвард Евгений Малкин («Питтсбург»).

2018 – защитник Дмитрий Орлов, форварды Евгений Кузнецов и Александр Овечкин («Вашингтон»).

2019 – форварды Иван Барбашев и Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).

2020 и 2021 – вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, форвард Никита Кучеров («Тампа»). В 2020-м чемпионом также стал форвард «Лайтнинг» Александр Волков.

2022 – форвард Валерий Ничушкин («Колорадо»).

2023 – форвард Иван Барбашев («Вегас»).

2024 – вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов, форвард Владимир Тарасенко («Флорида »)

Ранее стало известно, что Кубок Стэнли не привезут в Россию четвертый год подряд.