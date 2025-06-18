Бобровский и Куликов стали двукратными обладателями Кубка Стэнли в составе «Флориды»

Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов стали двукратными обладателями Кубка Стэнли.

«Флорида » обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-2, 5:1 в шестом матче) и завоевала главный трофей НХЛ во втором сезоне подряд.

В составе команды есть 2 российских хоккеиста – 36-летний вратарь Сергей Бобровский и 34-летний защитник Дмитрий Куликов . Их имена будут нанесены на трофей.

Оба хоккеиста стали чемпионами лиги во второй раз в карьере, впервые – с «Пантерс» в прошлом году.

Ранее стало известно, что Кубок Стэнли не привезут в Россию четвертый год подряд.