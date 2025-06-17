Барков об игре против Макдэвида: «Он невероятный хоккеист. Вероятно, лучший игрок нашего поколения. Вы должны следить за ним, когда он выходит на лед»
Александр Барков высказался об игре против Коннора Макдэвида.
«Флорида» ведет в финальной серии плей-офф-2025 против «Эдмонтона» со счетом 3-2.
«Он невероятный игрок. Он, вероятно, лучший игрок нашего поколения.
Вы должны следить за ним каждый раз, когда он выходит на лед, и вы должны стараться отобрать у него пространство как можно больше и все такое.
Но в то же время вы просто концентрируетесь на своей игре, своей командной игре и играете как можно лучше», – сказал нападающий «Флориды» Александр Барков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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