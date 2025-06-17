Барков об игре против Макдэвида: «Он невероятный хоккеист. Вероятно, лучший игрок нашего поколения. Вы должны следить за ним, когда он выходит на лед»

Александр Барков высказался об игре против Коннора Макдэвида.

«Флорида» ведет в финальной серии плей-офф-2025 против «Эдмонтона» со счетом 3-2.

«Он невероятный игрок. Он, вероятно, лучший игрок нашего поколения.

Вы должны следить за ним каждый раз, когда он выходит на лед, и вы должны стараться отобрать у него пространство как можно больше и все такое.

Но в то же время вы просто концентрируетесь на своей игре, своей командной игре и играете как можно лучше», – сказал нападающий «Флориды» Александр Барков.