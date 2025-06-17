Бобровский – фаворит на «Конн Смайт» перед 6-м матчем финала Кубка Стэнли. Беннетт – 2-й у букмекеров, Маршанд – 3-й
Букмекеры обновили котировки на самого ценного игрока плей-офф НХЛ.
Напомним, в финальной серии «Флорида» побеждает «Эдмонтон» со счетом 3-2. Шестой матч состоится 18 июня во Флориде.
Россиянин Сергей Бобровский котируется фаворитом на приз «Конн Смайт Трофи» за 1.45. Вторым идет его партнер по «Флориде» Сэм Беннетт (2.35), третьим – Брэд Маршанд (3.50).
MVP плей-офф НХЛ по версии букмекеров:
1. Сергей Бобровский («Флорида») – 1.45
2. Сэм Беннетт («Флорида») – 2.35
3. Брэд Маршанд («Флорида») – 3.50
4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 4.20
5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») – 5.50
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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