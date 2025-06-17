  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фетисов о Никитине: «Системный, понимает игру, у него есть свой стиль. Может, в ЦСКА найдутся ребята, которые помогут ему выступить успешно»
1

Фетисов о Никитине: «Системный, понимает игру, у него есть свой стиль. Может, в ЦСКА найдутся ребята, которые помогут ему выступить успешно»

Вячеслав Фетисов оценил назначение Игоря Никитина на пост главного тренера ЦСКА.

Срок контракта со специалистом рассчитан на пять лет.

В минувшем сезоне под руководством Никитина «Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина. До работы в ярославском клубе он был тренером ЦСКА, с которым выиграл один Кубок Гагарина и дважды дошел до финала.

«Игорь мне симпатичен как тренер, он один из самых успешных и стабильных специалистов. Системный, понимает игру, у него есть свой стиль.

Может, в ЦСКА найдутся ребята, которые помогут ему выступить успешно. Желаю ему удачи на тренерском мостике», – сказал двукратный олимпийский чемпион, экс-игрок ЦСКА Вячеслав Фетисов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
logoЦСКА
logoКХЛ
logoВячеслав Фетисов
logoИгорь Никитин
ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Никитин о возвращении в ЦСКА: «Выиграли с «Локомотивом» чемпионство, выполнили задачу. По своим ощущениям я решил, что нужно двигаться дальше. Уже вовсю за работой»
38сегодня, 17:25
Борис Михайлов: «Никитин сможет сделать ЦСКА еще сильнее, жду от команды побед. С ним клуб будет претендовать на Кубок Гагарина»
4сегодня, 16:27
Губерниев о Никитине в ЦСКА: «Золотой телец творит чудеса – понимаю, не осуждаю. Усталость сняло как рукой, когда ему насыпали злато – деньги обладают таким ресурсом»
20сегодня, 14:35
Главные новости
Кубок Стэнли. «Флорида» примет «Эдмонтон» при счете 3-2 в финальной серии
84сегодня, 18:05
Майоров о недопуске России на ОИ-2026: «Пропускаем 5-й крупный турнир подряд. Это отражается на нашем хоккее. Не с кем сравнивать наш уровень, это вызывает тревогу»
18 минут назад
Никитин о том, что фанаты «Локомотива» обиделись на него: «Вопросов нет, я решение для себя принял, я за него отвечаю. Мы заслужили право выбора своей работой, которую честно выполнили»
719 минут назад
Генменеджер Канады о недопуске России на ОИ-2026: «Разочаровывает, что их не будет, но это не то, что могут контролировать участники турнира»
733 минуты назад
Губерниев о словах Фетисова про статус России в хоккее: «Горькая правда. Мы сохранили институт сборной, здесь молодцы ФХР и Ротенберг. Но инициативу на мировой арене мы теряем»
17сегодня, 17:54
Никитин о возвращении в ЦСКА: «Выиграли с «Локомотивом» чемпионство, выполнили задачу. По своим ощущениям я решил, что нужно двигаться дальше. Уже вовсю за работой»
38сегодня, 17:25
Роман Ротенберг: «Кубок Росконгресса в этом году посвящен 80-летию Победы и герою фронта Сологубову. Его история вдохновляет, участвовать в таком турнире – большая честь»
9сегодня, 17:14
Скиннер сыграет в воротах «Эдмонтона» в 6-й игре финала Кубка Стэнли. Он был заменен в 3-м и 4-м матчах
16сегодня, 16:50
Ротенберг об игре на ПМЭФ: «Под четким руководством легендарных Николишина и Покровского удалось внести вклад в победу: хет-трик и 2 передачи. Впереди финал против «Политики» Фетисова»
13сегодня, 16:32Фото
Ротенберг сделал хет-трик на турнире ПМЭФ и выложил видео своих голов
70сегодня, 16:13Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Журова о недопуске России на ОИ-2026: «Инаугурация Ковентри еще не состоялась, действуют решения предыдущего руководства МОК. ИИХФ поторопилась, видимо, ее поддавливали»
248 минут назад
Коростелев подпишет контракт со «Спартаком» на 2 года («Чемпионат»)
5сегодня, 17:33
Волохин проходит сборы с «Канадиенс» в Монреале. Вратарь был выбран клубом на драфте НХЛ-2023 под 144-м номером
3сегодня, 16:59Фото
Борис Михайлов: «Никитин сможет сделать ЦСКА еще сильнее, жду от команды побед. С ним клуб будет претендовать на Кубок Гагарина»
4сегодня, 16:27
Дриджер заработает 60-65 млн рублей за сезон в «Тракторе» (Metaratings)
сегодня, 15:55
Тарасова о недопуске России на ОИ-2026: «Не знаю, у кого теплилась надежда, что хоккейной сборной разрешат участвовать. Те, кто могут претендовать на ведущие позиции, не будут допущены»
6сегодня, 15:37
«Спартак» заплатил «Сочи» 25 млн рублей за Волохина (Игорь Еронко)
3сегодня, 15:13
«Авангард» может подписать Блажиевского из «Трактора». Защитник набрал 15 очков в регулярке и 10 – в Кубке Гагарина в прошлом сезоне
11сегодня, 13:05
«Сочи» обменял вратаря Волохина в «Спартак» на денежную компенсацию
5сегодня, 12:10
Генменеджер Канады Армстронг о выборе Райнхарта в первые 6 игроков для ОИ-2026: «Маршанд является кандидатом на попадание в состав. Я хорошо поговорил с Брэдом»
сегодня, 11:45