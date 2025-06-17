Фетисов о Никитине: «Системный, понимает игру, у него есть свой стиль. Может, в ЦСКА найдутся ребята, которые помогут ему выступить успешно»

Вячеслав Фетисов оценил назначение Игоря Никитина на пост главного тренера ЦСКА.

Срок контракта со специалистом рассчитан на пять лет.

В минувшем сезоне под руководством Никитина «Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина. До работы в ярославском клубе он был тренером ЦСКА, с которым выиграл один Кубок Гагарина и дважды дошел до финала.

«Игорь мне симпатичен как тренер, он один из самых успешных и стабильных специалистов. Системный, понимает игру, у него есть свой стиль.

Может, в ЦСКА найдутся ребята, которые помогут ему выступить успешно. Желаю ему удачи на тренерском мостике», – сказал двукратный олимпийский чемпион, экс-игрок ЦСКА Вячеслав Фетисов.