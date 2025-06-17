Борис Михайлов: «Никитин сможет сделать ЦСКА еще сильнее, жду от команды побед. С ним клуб будет претендовать на Кубок Гагарина»

Борис Михайлов оценил назначение Игоря Никитина на пост главного тренера ЦСКА.

Срок контракта со специалистом рассчитан на пять лет.

В минувшем сезоне под руководством Никитина «Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина. До работы в ярославском клубе он был тренером ЦСКА, с которым выиграл один Кубок Гагарина и дважды дошел до финала.

«К назначению Никитина в ЦСКА отношусь положительно. Все, что знает, он отдаст команде. Думаю, Никитин сможет сделать ЦСКА еще сильнее. Жду от команды побед.

Никитин уже был у нас в ЦСКА, а теперь вернулся, так что я доволен и рассматриваю этот вопрос положительно. С ним ЦСКА будет претендовать на победу в Кубке Гагарина – другой задачи у нас нет», – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.

7 быстрых мыслей о Никитине в ЦСКА