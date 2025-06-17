Юрзинов о Ротенберге: «Наш интернет привык создавать психоз вокруг его фигуры. Но я видел, какое внимание он уделял привлечению лучших тренеров для сборной, созданию идеальных условий»

Владимир Юрзинов ответил критикам Романа Ротенберга из интернета.

«Наш интернет привык создавать психоз вокруг фигуры Романа Ротенберга , но все это десятилетие я был рядом с национальной сборной России и видел, какое внимание Ротенберг уделял привлечению лучших тренерских кадров для сборной, созданию идеальных возможностей для развития и реализации.

Все эти специалисты благодаря институту сборных выросли в ведущих в стране – и рядом с ними рос и весь российский хоккей, включая самого Романа. Интересный процесс!

С этой точки зрения очень важно, чтобы развитие института сборных продолжалось. Более того, в нынешних мировых условиях оно должно только набирать ход!» – сказал бывший тренер сборной СССР.