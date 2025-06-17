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  • Юрзинов о Ротенберге: «Наш интернет привык создавать психоз вокруг его фигуры. Но я видел, какое внимание он уделял привлечению лучших тренеров для сборной, созданию идеальных условий»
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Юрзинов о Ротенберге: «Наш интернет привык создавать психоз вокруг его фигуры. Но я видел, какое внимание он уделял привлечению лучших тренеров для сборной, созданию идеальных условий»

Владимир Юрзинов ответил критикам Романа Ротенберга из интернета.

«Наш интернет привык создавать психоз вокруг фигуры Романа Ротенберга, но все это десятилетие я был рядом с национальной сборной России и видел, какое внимание Ротенберг уделял привлечению лучших тренерских кадров для сборной, созданию идеальных возможностей для развития и реализации.

Все эти специалисты благодаря институту сборных выросли в ведущих в стране – и рядом с ними рос и весь российский хоккей, включая самого Романа. Интересный процесс!

С этой точки зрения очень важно, чтобы развитие института сборных продолжалось. Более того, в нынешних мировых условиях оно должно только набирать ход!» – сказал бывший тренер сборной СССР. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
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