Владислав Третьяк: «Ротенберг – фанат хоккея. В СКА ему поставили неуд за то, что результата не было. Если захочет продолжить в другом клубе, пожелаем удачи, наверняка будут предложения»

Владислав Третьяк отреагировал на увольнение Романа Ротенберга из СКА.

Сегодня Роман Ротенберг покинул пост главного тренера клуба из Санкт-Петербурга. Команду возглавил Игорь Ларионов. Такое решение принял новый совет директоров клуба.

Ротенберг является главным тренером сборной «России 25».

«Ему за это большое спасибо. Мы с этой командой ездили и в Тольятти, и в Челябинск, и в Тулу. Он фанат хоккея, а то, что результата не было, то за это ему поставили в СКА неуд.

Сейчас, если он захочет продолжить карьеру в другом клубе, то пожелаем ему удачи. Наверняка у него будут какие-то предложения», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк .

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