Владислав Третьяк: «Ротенберг – фанат хоккея. В СКА ему поставили неуд за то, что результата не было. Если захочет продолжить в другом клубе, пожелаем удачи, наверняка будут предложения»
Владислав Третьяк отреагировал на увольнение Романа Ротенберга из СКА.
Сегодня Роман Ротенберг покинул пост главного тренера клуба из Санкт-Петербурга. Команду возглавил Игорь Ларионов. Такое решение принял новый совет директоров клуба.
Ротенберг является главным тренером сборной «России 25».
«Ему за это большое спасибо. Мы с этой командой ездили и в Тольятти, и в Челябинск, и в Тулу. Он фанат хоккея, а то, что результата не было, то за это ему поставили в СКА неуд.
Сейчас, если он захочет продолжить карьеру в другом клубе, то пожелаем ему удачи. Наверняка у него будут какие-то предложения», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Ротенберга уволили из СКА, Ларионов – новый тренер! Онлайн
Что теперь будет с Ротенбергом?29829 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Что теперь будет с Ротенбергом?29829 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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