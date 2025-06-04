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  • Экс-директор «Ленфильма» Тельнов: «Ротенберг – талантливый менеджер, маркетолог, к тренерской профессии он отношения не имеет. «Газпром» тратил на СКА умопомрачительные деньги, а побед нет»
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Экс-директор «Ленфильма» Тельнов: «Ротенберг – талантливый менеджер, маркетолог, к тренерской профессии он отношения не имеет. «Газпром» тратил на СКА умопомрачительные деньги, а побед нет»

Продюсер Вячеслав Тельнов высказался об увольнении Романа Ротенберга из СКА.

Команду возглавил Игорь Ларионов.

– Я думаю, причина увольнения Ротенберга из СКА и вообще удаления от клуба – слабые результаты. «Газпром» тратил на СКА умопомрачительные деньги, а побед нет. Команда не смогла даже преодолеть первый раунд плей-офф.

Посмотрели на результаты, посчитали бухгалтерию – прослезились. Решили, что ответственность должны понести Александр Медведев и Роман Ротенберг – два руководителя клуба. Видно было, что в СКА – стагнация.

Футбольный «Зенит» тоже не выиграл в минувшем сезоне титул, но там было шесть побед в чемпионате подряд. У СКА не было никаких перспектив.

– Роман Ротенберг считал иначе.

– Я хочу сказать, он талантливый менеджер, маркетолог. Выстроил в СКА систему, которая работает. Понятно, что к тренерской профессии Ротенберг отношения не имеет, он не умеет работать с игроками, не пользуется авторитетом. Тренировать команду должны другие люди.

Если бы Ротенберг остался генеральным менеджером СКА и выполнял только эти функции, это пошло бы на пользу клубу.

– Почему его не оставили на этой позиции?

– Потому что он влезал бы в работу тренеров, менял бы их каждый месяц. Руководство «Газпрома», спонсора клуба, решилось на кардинальные перемены. Значит, у них были для этого основания. Накипело, что называется. И думаю, что не обошлось без кивка сверху. Просто так такие вещи не делаются.

– В российском хоккее Ротенберг еще заявит о себе?

– Думаю, да. У него есть административный, политический ресурс. И сборную «Россия 25» он тренирует. Хотя та проигрывает белорусам, – сказал бывший директор киностудии «Ленфильм», болельщик СКА Вячеслав Тельнов.

Что теперь будет с Ротенбергом?35340 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛКХЛ
уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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