Равиль Якубов об MVP плей-офф НХЛ: «Главный кандидат от «Флориды» – Бобровский, от «Эдмонтона» – Драйзайтль. Четыре гола немца в овертаймах – феноменальный показатель»

Равиль Якубов назвал фаворитов на приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ.

– Кто ваш фаворит в борьбе за приз самого ценного игрока плей-офф?

– Главный кандидат от «Флориды» – вратарь Бобровский , от «Эдмонтона » – форвард Драйзайтль. При всем уважении к его партнеру по атаке Макдэвиду .

– Почему немец?

– Его четыре гола в овертаймах – феноменальный показатель. Не только голевого чутья, но и безупречной функциональной и психологической подготовки

Драйзайтль , как и Макдэвид, в основное время проводит на льду примерно по 25 минут – это огромная нагрузка. Если он ее выдерживает и находит силы добавлять в овертаймах – это высший класс. Не только хоккеиста, но и атлета.

– Почему не Макдэвид?

– Катание и владение клюшкой в этом плей-офф лучшие у Макдэвида, тут никаких вопросов. Но четыре гола в овертаймах – у Драйзайтля. А это четыре командные победы.

Да еще в овертайме, которые считаются еще более ценными, чем в основу, поскольку придавливают соперников – и физически, и морально, – сказал бывший тренер ЦСКА Равиль Якубов.