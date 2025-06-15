Равиль Якубов об MVP плей-офф НХЛ: «Главный кандидат от «Флориды» – Бобровский, от «Эдмонтона» – Драйзайтль. Четыре гола немца в овертаймах – феноменальный показатель»
– Кто ваш фаворит в борьбе за приз самого ценного игрока плей-офф?
– Главный кандидат от «Флориды» – вратарь Бобровский, от «Эдмонтона» – форвард Драйзайтль. При всем уважении к его партнеру по атаке Макдэвиду.
– Почему немец?
– Его четыре гола в овертаймах – феноменальный показатель. Не только голевого чутья, но и безупречной функциональной и психологической подготовки
Драйзайтль, как и Макдэвид, в основное время проводит на льду примерно по 25 минут – это огромная нагрузка. Если он ее выдерживает и находит силы добавлять в овертаймах – это высший класс. Не только хоккеиста, но и атлета.
– Почему не Макдэвид?
– Катание и владение клюшкой в этом плей-офф лучшие у Макдэвида, тут никаких вопросов. Но четыре гола в овертаймах – у Драйзайтля. А это четыре командные победы.
Да еще в овертайме, которые считаются еще более ценными, чем в основу, поскольку придавливают соперников – и физически, и морально, – сказал бывший тренер ЦСКА Равиль Якубов.