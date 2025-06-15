Макдэвид набрал 150 очков в плей-офф за 95 игр. Только Лемье и Гретцки были быстрее в истории НХЛ

Коннор Макдэвид достиг отметки 150 очков в плей-офф НХЛ.

Форвард «Эдмонтона » забил гол в 5-м матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (2:5, 2-3).

Теперь на счету Коннора Макдэвида 150 (44+106) очков в 95 играх плей-офф НХЛ в карьере.

Быстрее этой отметки в истории НХЛ достигли только Марио Лемье (150 баллов за 86 матчей) и Уэйн Гретцки (68 игр).