Макдэвид набрал 150 очков в плей-офф за 95 игр. Только Лемье и Гретцки были быстрее в истории НХЛ
Коннор Макдэвид достиг отметки 150 очков в плей-офф НХЛ.
Форвард «Эдмонтона» забил гол в 5-м матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (2:5, 2-3).
Теперь на счету Коннора Макдэвида 150 (44+106) очков в 95 играх плей-офф НХЛ в карьере.
Быстрее этой отметки в истории НХЛ достигли только Марио Лемье (150 баллов за 86 матчей) и Уэйн Гретцки (68 игр).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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