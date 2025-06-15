Шипачев о причинах неудач «Ак Барса» в 2024-м: «Было много взрослых игроков со своим мнением, а тут пришло 5-6 новичков. Может, что-то не нравилось»

Вадим Шипачев вспомнил о неудачном сезоне с «Ак Барсом» и вылете в первом раунде.

В сезоне-2023/24 казанский клуб с Шипачевым в составе вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ , уступив «Автомобилисту» со счетом 1-4 в серии.

– Думаю, был рабочий процесс. А из этого вытянули, что есть какая-то «клановость».

– Начали какую-то ерунду… Во-первых, пришло много новых игроков. В команде были свои уставы, люди к каким-то вещам уже привыкли. Никто на себя одеяло не тянул, но мы пришли и заняли, например, чье-то место в большинстве или чье-то игровое время забрали. Может быть, это кому-то и мешало – но ты же одно дело делаешь. Все хотят выигрывать.

Было много взрослых игроков со своим мнением. Кто-то играл в Казани уже несколько лет, а тут пришло 5-6 новичков. Может быть, что-то не нравилось.

– Радулов, например, эмоциональный парень. Но его эмоции – это тоже рабочий процесс.

– На него можно обидеться, но он же не просто какую-то ерунду тебе говорит. Он хочет улучшиться. И мы вышли в финал, а следующий сезон получился неудачным. Все осталось, по сути, прежним.

Может, было бы лучше, если бы что-то изменилось. А то играешь – а тебе раз забили, два забили. И ты сам как об стенку бьешься, – сказал форвард минского «Динамо » в видео на YouTube-канале «Коробка».