Шипачев о тренировке с Лукашенко: «Он буллит бил – вкладывал под перекладину с кистей с 3 метров. Я потом Демченко сказал: «Ты че, поймать не мог, что ли?»

Вадим Шипачев поделился впечатлениями о тренировке с Александром Лукашенко.

После победы минского «Динамо» над ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина (4-2 в серии) Александр Лукашенко посетил тренировку белорусской команды.

– Круто, когда выигрываешь. Минск гулял, было столько сообщений. Все ребята отмечали, руководство… Потом президент приехал на тренировку между сериями [с ЦСКА и «Трактором»].

Спрашиваю у ребят: было такое когда-нибудь? Нет. Когда закрытие сезона, бывает, что играли с президентом. А тут, грубо говоря, в сезоне он нашел время, приехал и с нами провел тренировку. Такая поддержка, атмосфера. Сала привез, хлеба, мед. Круто и интересно!

– А какого формата он игрок?

– Он там буллит Деме (Василию Демченко – Спортс’‘) бил. Вкладывал [шайбу] просто под перекладину.

– Лакросс не пытался делать?

– Не знаю. Но он с кистей ее туда с трех метров – тук. Я потом Деме говорю: «Ты че, поймать ее не мог, что ли?» – сказал форвард минского «Динамо » в интервью ютуб-каналу «Коробка».