Шипачев о Квартальнове: «Его роль в «Динамо» Минск велика. Когда ребята были сильно уставшие, мы со Стасем подходили к Вячеславовичу: «Можно выходной?» Он шел на компромиссы»

Вадим Шипачев поделился впечатлениями о работе с Дмитрием Квартальновым.

– Роль Дмитрия Квартальнова, безусловно, в этом сезоне была очень велика. Были такие моменты. Мы смотрим и видим, что ребята очень сильно уставшие. Мы тогда с Андрюхой Стасем подходим к Вячеславовичу: «Можно выходной?» И он шел на компромиссы.

– Это был не тот Дмитрий Квартальнов, что был в середине 2010-х в ЦСКА?

– О нем только наслышан. Но, по слухам, все было иначе.

– После прохода ЦСКА [в 1-м раунде Кубка Гагарина] вы с ним очень по-свойски обнялись на льду...

– Так я как раз сразу «пробивал» выходные. Я его подбодрил: мол, вы молодец, ну и мы же молодцы, – сказал форвард минского «Динамо » в интервью ютуб-каналу «Коробка».