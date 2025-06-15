Шипачев о Квартальнове: «Его роль в «Динамо» Минск велика. Когда ребята были сильно уставшие, мы со Стасем подходили к Вячеславовичу: «Можно выходной?» Он шел на компромиссы»
Вадим Шипачев поделился впечатлениями о работе с Дмитрием Квартальновым.
– Роль Дмитрия Квартальнова, безусловно, в этом сезоне была очень велика. Были такие моменты. Мы смотрим и видим, что ребята очень сильно уставшие. Мы тогда с Андрюхой Стасем подходим к Вячеславовичу: «Можно выходной?» И он шел на компромиссы.
– Это был не тот Дмитрий Квартальнов, что был в середине 2010-х в ЦСКА?
– О нем только наслышан. Но, по слухам, все было иначе.
– После прохода ЦСКА [в 1-м раунде Кубка Гагарина] вы с ним очень по-свойски обнялись на льду...
– Так я как раз сразу «пробивал» выходные. Я его подбодрил: мол, вы молодец, ну и мы же молодцы, – сказал форвард минского «Динамо» в интервью ютуб-каналу «Коробка».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Betnews.by
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