Шипачев о рекорде: «Спасибо «Динамо» Минск. На 1002-ю игру маму пригласили, жена, дети – все вышли на лед. 15 000 зрителей, Овечкин, Панарин, Кетов поздравляли, было эмоционально!»

Вадим Шипачев поблагодарил «Динамо» Минск за церемонию к его рекордному матчу.

В минувшем сезоне 38-летний форвард провел 1002-ю игру и установил рекорд по числу матчей в лиге. На данный момент на счету Шипачева 1062 матча в КХЛ за карьеру.

«Хотел бы сказать «Динамо» Минск огромное спасибо, большие молодцы, организовали все вообще супер. Когда 1002-я игра была, на лед всех вывели, маму пригласили из Череповца, она приехала, дети все вышли, жена. Плакат огромный, все в майках вышли на раскатку, маски сделали.

Круто! 15000 зрителей, целый стадион, такие эмоции. Думаешь, как после награждения в хоккей играть, сейчас расплачешься. Там еще ребята на кубе поздравляли: Панарин , Овечкин , Кетов. Было эмоционально», – сказал форвард минского «Динамо» в интервью ютуб-каналу «Коробка».