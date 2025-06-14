Шипачев о рекорде: «Спасибо «Динамо» Минск. На 1002-ю игру маму пригласили, жена, дети – все вышли на лед. 15 000 зрителей, Овечкин, Панарин, Кетов поздравляли, было эмоционально!»
Вадим Шипачев поблагодарил «Динамо» Минск за церемонию к его рекордному матчу.
В минувшем сезоне 38-летний форвард провел 1002-ю игру и установил рекорд по числу матчей в лиге. На данный момент на счету Шипачева 1062 матча в КХЛ за карьеру.
«Хотел бы сказать «Динамо» Минск огромное спасибо, большие молодцы, организовали все вообще супер. Когда 1002-я игра была, на лед всех вывели, маму пригласили из Череповца, она приехала, дети все вышли, жена. Плакат огромный, все в майках вышли на раскатку, маски сделали.
Круто! 15000 зрителей, целый стадион, такие эмоции. Думаешь, как после награждения в хоккей играть, сейчас расплачешься. Там еще ребята на кубе поздравляли: Панарин, Овечкин, Кетов. Было эмоционально», – сказал форвард минского «Динамо» в интервью ютуб-каналу «Коробка».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Динамо» Минск
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