Шипачев о рекорде по очкам в КХЛ: «Гусев может побить, он набирает по 60, 70, 100 очков. Сделают больше игр, как в НХЛ, по 82 матча в регулярке»

Вадим Шипачев полагает, что Никита Гусев может побить его рекорд по очкам в КХЛ.

Всего на счету 38-летнего Шипачева 980 (305+675) очков 1062 матчах в КХЛ за карьеру. У 32-летнего нападающего «Динамо» Никиты Гусева 691 (252+439) очко в 717 матчах.

«Любые рекорды будут биться, сделают больше игр, допустим, как в НХЛ, по 82 встречи в регулярном чемпионате. По результативным очкам, я думаю, сейчас Никита Гусев может побить рекорд, он набирает по 60, 70, 100 очков.

Рекорд кто-то побьет, я просто нормальный, неплохой игрок с такими цифрами», – сказал нападающий минского «Динамо» в подкасте YouTube-канала «Коробка».