Шипачев об уходе из «Вегаса»: «Мне в 30 лет в АХЛ, что ли, играть? Говорю: «Нет, ребят, так не пойдет. Давайте закончим мои каникулы в Вегасе»

Вадим Шипачев рассказал о своем периоде в «Вегасе».

В 2017 году Шипачев перешел в «Вегас», за который провел три игры и по ходу сезона вернулся в СКА.

«Четыре года я отыграл в Питере, и агент сказал, что есть вариант в Америке. Деньги нормальные давали, контракт на два года с «Вегасом». Команда как команда, у меня была тройка с Маршессо и Смитом. Русских не было, а я знаю только отдельные моменты какие-то. Но мне переводчика дали, все нормально было.

Когда люди проходили тесты, например, на велосипедах, то я думал: «Ничего себе вы тут готовитесь». Выходишь на лед – а он ни принять шайбу, ни отдать не может.

Вдруг мне уже позвонили из России и спрашивают про АХЛ. Но в руководстве «Голден Найтс» мне ничего не сказали. Потом меня отправили в Даллас и сказали там подождать основную команду. Оправили в Чикаго – якобы надо опять какие-то бумажные истории уладить.

Я говорю: «У меня односторонний контракт, какое Чикаго? Мне в 30 лет в АХЛ, что ли, играть?» Говорю, что в Чикаго не поеду и буду ждать конкретики. Мне нашли лед, где я один катался.

Про АХЛ я вообще не думал. В 30 лет кому-то что-то доказывать? Я, мягко говоря, этого не планировал. Потом клуб сделал вид, что меня вернули из АХЛ, и мне дали три игры сыграть. Я забил гол, но мне говорят: «Езжай снова в АХЛ».

В общем, посмотрел я на это все и говорю: «Нет, ребят, так не пойдет». Дело даже не в деньгах, их я в России уже заработал. В итоге сказал: «Давайте закончим этим мои каникулы в Вегасе».

У меня дома стоит шайба за первый гол в НХЛ. Посмотрел, как там люди готовятся. Сейчас я перелистнул эту страницу. Если кто-то говорит, что я не выдержал конкуренцию – окей, но это моя жизнь», – сказал нападающий минского «Динамо».