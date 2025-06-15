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Шунин об Овечкине: «Он не умеет проигрывать. Играли в волейбол: он будет играть, пока не победит. И это у него везде»

Антон Шунин рассказал, что Александр Овечкин во всем старается побеждать.

Ты знаком с Овечкиным, вы даже вместе отдыхали. Что тебя в нем поразило?

– Он не умеет проигрывать. Мне кажется, многие спортсмены не умеют проигрывать… Но мы играли каждый день в волейбол, и он просто… Он не умеет проигрывать – он будет играть, пока не выиграет.

И это у него везде – в любом виде спорта, – сказал бывший голкипер «Динамо». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Коммент.Шоу»
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