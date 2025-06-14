Каблуков о лучшем российском форварде XXI века: «Овечкин – номер один в мире! Его рекорд по голам в НХЛ никто не перебьет в ближайшее время»
Илья Каблуков назвал Александра Овечкина лучшим российским игроком XXI века.
В апреле 39-летний капитан «Вашингтона» побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ (894 шайбы). На данный момент на счету Овечкина 897 голов.
«Тут и думать нечего. Конечно, Овечкин. Его рекорд по голам в НХЛ никто не перебьет в ближайшее время.
Он – номер один в мире! Никаких других нету», – сказал нападающий «Авангарда» Илья Каблуков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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