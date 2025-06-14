Каблуков о лучшем российском форварде XXI века: «Овечкин – номер один в мире! Его рекорд по голам в НХЛ никто не перебьет в ближайшее время»

Илья Каблуков назвал Александра Овечкина лучшим российским игроком XXI века.

В апреле 39-летний капитан «Вашингтона» побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ (894 шайбы). На данный момент на счету Овечкина 897 голов.

«Тут и думать нечего. Конечно, Овечкин . Его рекорд по голам в НХЛ никто не перебьет в ближайшее время.

Он – номер один в мире! Никаких других нету», – сказал нападающий «Авангарда » Илья Каблуков .