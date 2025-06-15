Дмитрий Губерниев: «Овечкин, Медведев и Дзюба – лица российского спорта, я бы еще Мирру Андрееву в этот список добавил. Александр – спортсмен номер один в России»

Дмитрий Губерниев высказался о самых популярных российских спортсменах.

По данным опроса «Рейтинга Букмекеров», Александр Овечкин стал самым узнаваемым российским спортсменом в 2024 году. Его вспомнили 17,4% россиян.

Второе месте по узнаваемости среди населения России занял теннисист Даниил Медведев (7,6%), третье – футболист Артем Дзюба (6,6%).

«Овечкин, Медведев и Дзюба – это лица российского спорта. В этот список я бы добавил еще Мирру Андрееву.

Овечкин стал рекордсменом НХЛ в этом году, он действительно спортсмен номер один в России. Даня Медведев – это лицо российского теннисиста за рубежом на протяжении последних лет.

А Дзюба по-прежнему хорошо узнаваем благодаря эффекту домашнего чемпионата мира по футболу. У нас не самая спортивная страна, и я не думаю, что большинство россиян следит за выступлениями Дзюбы в «Акроне». Хотя Дзюба действительно хорош в этой команде», – заявил комментатор Дмитрий Губерниев .