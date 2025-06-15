Беннетт забросил 15 шайб в текущем плей-офф НХЛ. Он 4-й действующий игрок с таким достижением за один розыгрыш – после Кросби, Овечкина и Хаймана

Сэм Беннетт забросил 15 шайб в текущем плей-офф НХЛ.

Форвард «Флориды» отличился в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном » (5:2, 3-2).

На счету 28-летнего канадца стало 22 (15+7) очка в 22 играх в текущем плей-офф при полезности «+6». Он лидирует в гонке снайперов.

Беннетт – 4-й действующий игрок, кому удалось забросить 15 или более шайб за один розыгрыш плей-офф.

Ранее преуспели Сидни Кросби (2009, «Питтсбург », 15 в 24 играх), Александр Овечкин (2018, «Вашингтон », 15 в 24) и Зак Хайман (2024, «Эдмонтон», 16 в 25).

Рекорд лиги делят Реджи Лич (1976, «Филадельфия», 19 в 16) и Яри Курри (1985, «Эдмонтон», 19 в 18).